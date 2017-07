Due persone, un turista inglese di quarantotto anni e un dipendente di un lido di Ostuni (Brindisi) di quarantanove anni, sono morte mentre erano in acqua in un tratto di spiaggia libera nei pressi di Lido Bosco Verde, in località Pilone. Entrambi gli uomini sono morti, stando a quanto si apprende, nel tentativo di aiutare altre persone in difficoltà in mare. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono il padre di una bambina che giocava a riva e che si era trovata in difficoltà a causa delle onde e appunto un dipendente del lido, un uomo italiano, che avrebbe a sua volta tentato di soccorrere la piccola. Ma mentre la bambina veniva poi salvata da altre persone presenti in spiaggia, per suo padre e per l’altro uomo non c’è stato nulla da fare. Il turista e il dipendente del lido sono stati subito intrappolati dai flutti, non riuscendo più a raggiungere la riva, a causa della forte risacca.

Nulla da fare per i due uomini – Le persone presenti in spiaggia hanno allertato immediatamente i Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto con il nucleo Sommozzatori, insieme agli operatori del 118 e a una pattuglia di Carabinieri. Sulla spiaggia sono giunti anche gli uomini della Capitaneria di Porto. A tentare invano di salvare i due uomini sopraffatti dalle onde anche il personale di altri lidi confinanti, ma tutto è stato inutile. Il turista sarebbe arrivato a riva già privo di vita mentre l'altro uomo sarebbe morto poco dopo. La vittima italiana è Martino Maggi di Locorotondo (Bari).

Salvati altri turisti dal mare agitato – I soccorritori del nucleo sommozzatori della Capitaneria di porto sono riusciti a salvare altri tre turisti che si erano avventurati in mare malgrado il vento di maestrale. Secondo i rilievi della guardia costiera sulla zona il vento soffia a una velocità media di 10 nodi e raffiche superiori a 15 nodi. Condizioni proibitive per i bagnanti e anche per le imbarcazioni.