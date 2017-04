Il report dell'Osservatorio Statistico dei consulenti del lavoro sull'anno 2016, presentato quest'oggi a Napoli, conferma l'Italia fortemente polarizzata descritta negli anni – e più di recente a gennaio – dall'Istat. Nel Nord si concentrano salari più alti, sostenuti da tassi di disoccupazione bassi, mentre nel Sud l'elevato numero di persone senza impiego deprime anche i redditi. Ciononostante al posto più basso della classifica dei redditi troviamo a sorpresa la provincia di Ascoli Piceno, dove la retribuzione netta media mensile è di 925 euro. Al primo posto Bolzano con 1.476 euro e un tasso di occupazione pari al 72,7%. La città con meno occupati risulta essere invece Reggio Calabria, in cui il tasso di occupazione è del 37%. Di seguito le prime 10 province per retribuzione media

Bolzano (1.476 euro), Varese (1.471 euro), Monza e Brianza (1.456 euro), Como (1.449 euro), Verbano Cusio Ossola (1.434 euro), Bologna (1.424 euro), Lodi (1.423 euro), Lecco (1.415 euro), Sondrio (1.414 euro), Milano (1.409 euro)

A seguire le dieci province per retribuzione netta media mensile più bassa

Catanzaro (1.135 euro), Agrigento (1.134 euro), Nuoro (1.121 euro), Bat (1.112 euro), Lecce (1.107 euro), Trapani (1.103 euro), Olbia-Tempio (1.099 euro), Ogliastra (1.087 euro), Ragusa (1.070 euro), Ascoli Piceno (925 euro),

La media italiana è di 1.315 euro. Di seguito la classifica completa

Divario di genere.

Forte il divario tra uomini e donne impiegate, almeno in alcune regioni. Il tasso più alto di occupazione femminile si registra a Bologna con il 66,5%, mentre quello più basso e nella provincia di Barletta-Andria-Trani (24,1%). Questo indice è molto basso anche in altre importanti province del Sud Italia, facendo registrare un dato preoccupante a Napoli (25,5%), Foggia (25,6%) e Agrigento (25,9%) in cui lavora appena una donna su quattro. Dall'altro lato della classifica, oltre al dato virtuoso di Bologna, bisogna ricordare anche quelli di Bolzano (66,4%), Arezzo (64,4%) e Forlì-Cesena (63,3%). La percentuale di uomini impiegati resta in ogni caso sensibilmente superiore anche nelle province con il tasso di occupazione femminile più alto. A Bolzano ad esempio lavora il 78,9% della popolazione maschile. A Reggio Calabria (44,5%), Vibo Valentia (48,1%), Palermo (48,8%) e Caserta (49,9%) lavora invece meno della metà della popolazione maschile.

Diminuiscono i Neet.

Con Neet (acronimo di "Not in Education, Employment or Training") si indica la fascia di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studia, non lavora né fa corsi di formazione. Il dato incoraggiante è che nel 2016 i Neet sono diminuiti del -5,7% rispetto all'anno precedente. Il valore assoluto risulta però fortemente smorzato dall'analisi dei dati relativi. Il tasso di Neet si riduce infatti di un solo punto percentuale, passando dal 25,5% del 2015 al 24,2% dello scorso anno. Anche in questo caso torna l'Italia polarizzata di quasi tutti gli indicatori economici: nel Mezzogiorno i Neet sono il 34,0%, al Centro il 30,3% e al Nord il 16,8%.