Una personalità molto complessa e dalle mille sfaccettature, un uomo conosciuto in zona e sicuramente borderline ma fino a ieri considerato comunque socialmente non pericoloso. È questo il quadro che emerge dai primi accertamenti sull'uomo di 26 anni protagonista dello stupro ai danni di una dottoressa cinquantenne di una guardia medica del Catanese, rimasta in balia del suo violentatore per ore prima di riuscire a fuggire ed essere soccorsa. Originario di un altro paese della zona ma residente nei pressi dell’ambulatorio di Trecastagni dove è avvenuta l'aggressione e la violenza sessuale, Alfio Cardillo è stato descritto dal sindaco della piccola cittadina etnea come un "soggetto seguito dai Servizi sociali" e che "in passato era stato sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio".

Dai suoi profili social emergono però anche altri particolari come la passione per il Bodybuilding e per i muscoli, dimostrata dalle tante foto del suo corpo in bella mostra, oltre che per l'interesse per alcune star che rappresentano la categoria come Sylvester Stallone. Sul suo profilo facebook, Cardillo scrive di essere falegname e non mancano sue foto dove si mostra al lavoro sempre facendo sfoggia del suo fisico. L'uomo era conosciuto in Paese proprio per questo suo lato esuberante ma nessuno avrebbe mai pensato che dietro la faccia allegra potesse nascondersi uno stupratore

"Nel nostro paese non si sono mai verificati episodi del genere ed è anche il primo commesso da questo soggetto che è molto conosciuto nella comunità e che spesso frequenta la guardia medica per motivi di salute", ha confermato anche il sindaco di Trecastagni, Giovanni Barbagallo, e in paese molti si dicono sorpresi, parlano di un ragazzo apparentemente buono. Anche i carabinieri che ora indagano sul caso confermano che il 26enne era incensurato ma pare che a suo carico però ci fossero alcune denunce per maltrattamenti in famiglia.

Dopo essere stato fermato in flagranza di reato, ancora nudo mentre tentava di scappare dopo lo stupro della dottoressa, l'uomo si è rinchiuso nel silenzio più totale. Il 26enne non avrebbe parlato né con i carabinieri che lo hanno fermato né con il pm del Procura di Catania che lo accusa di violenza sessuale, lesioni e sequestro di persona .