Una donna di Giulianova, in provincia di Teramo, dorme da circa un mese in un’auto con il figlio di appena due anni. La 24enne è peraltro incinta del suo secondo figlio. Ieri, la situazione sarebbe addirittura peggiorata. In mattinata il figlio della donna si è svegliato con la febbre ed un forte dolore ad un orecchio. La mamma, con l'aiuto di una vicina, ha trasportato il piccolo al Pronto soccorso dell'ospedale locale ed i medici hanno riscontrato al bambino una forma di otite ed hanno notato la gola completamente arrossata. Purtroppo non è stato possibile ricoverare il giovane paziente poiché perché all'ospedale di Giulianova è stato tagliato anche il reparto di Otorino. Pertanto mamma e figlio sono tornati a casa di una parente, ma solo provvisoriamente. “Non ce la faccio più e chiedo al Comune di darmi anche una stanza per evirare che debba dormire nella macchina soprattutto per il bambino”, è la struggente richiesta d’aiuto che arriva dalla madre di Giulianova.

Nel frattempo il comune teramano starebbe effettuando una ricerca di mercato per l’acquisizione di immobili, arredati o non arredati, da affittare ai nuclei familiari in condizioni d’indigenza e di emergenza abitativa segnalati dai servizi sociali. Le condizioni di ricerca sono le seguenti: bilocale o trilocale con una metratura non inferiore ai 55/60 metri quadri in buono stato di manutenzione, non occupati e immediatamente disponibili. Una volta trovati gli appartamenti verrà attivato un canone annuo di locazione che verrà corrisposto dal comune.