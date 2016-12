Salvare in poche ore due pazienti colpiti da ictus gravissimi non è certo cosa da tutti i giorni e quando questo avviene per la prima volta in un giorno di festa e con personale ridotto acquista ancora più significato. È quanto accaduto all'ospedale Molinette di Torino alla vigilia di Natale quando i medici son riusciti a salvare con interventi di Neuroradiologia non invasivi due pazienti arrivati al pronto soccorso con ictus ischemici gravissimi. Nell'ospedale del capoluogo piemontese Non era mai capitato di avere due casi uguali così ravvicinati e in un giorno di festa.

I pazienti salvati son un 77enne torinese colpito nel sonno da ischemia cerebrale con conseguente paralisi lato destro del corpo aveva e perdita della capacità di parlare. L'uomo era stato portato all'ospedale Martini dove era stato sottoposto a trombolisi endovena che però non è bastata. Come da protocollo quindi è stato trasferito alle Molinette dove l'equipe specializzata lo ha sottoposto ad un intervento non invasivo di trombolisi intrarteriosa con trattamento endovascolare, grazie al quale l'embolo-trombo è stato rimosso da una grossa arteria intracerebrale. Con l'operazione l'uomo ha superato la paralisi e ha acquisito in pochissimo tempo completamente la parola.

Analogo il secondo caso che riguarda una donna di 66 anni della provincia di Cuneo, anche lei colpita da ictus cerebrale con conseguente paralisi del lato sinistro del corpo ed alterazione dello stato di coscienza. Anche lei infatti era stata sottoposta a trombolisi endovena ma senza successo a Cuneo e quindi trasferita a Torino dove i medici l'hanno sottoposta a trombolisi intrarteriosa con trattamento endovascolare grazie al quale ha superato la paralisi.