Due uomini, uno della provincia di Udine e l’altro della provincia di Ferrara, uniti da un tragico destino. Entrambi sono morti mentre stavano festeggiando con amici e parenti l’arrivo del nuovo anno. Come raccontano le cronache locali Albino Di Giusto, 74 anni, ha avuto un malore poco dopo il brindisi di mezzanotte. Si trovava a un veglione organizzato in un agriturismo di Porpetto, nella provincia di Udine, con alcuni amici e tutto era andato bene fino a quando improvvisamente l’uomo si è accasciato a terra. Gli amici che erano con lui hanno cercato di destarlo e hanno chiamato subito il 118 ma per il 74enne non c'è stato nulla da fare. Il friulano è deceduto sul posto, stroncato con ogni probabilità da un infarto.

Un altro uomo morto a Lido degli Estensi – In circostanze drammaticamente simili è morto anche Antonio Ronchegalli, 68 anni. In questo caso la tragedia di Capodanno è avvenuta in un ristorante di Lido degli Estensi, nella provincia di Ferrara. L’uomo stava festeggiando in compagnia di parenti e amici e, dopo aver brindato insieme a loro a mezzanotte, ha avuto un malore mentre stava ballando sulla pista allestita all’interno del locale. Poco dopo l’una del primo gennaio l’uomo, originario di Adria (Rovigo), ma residente da qualche tempo a Lido degli Estensi, si è accasciato a terra e, nonostante i soccorsi, i medici intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Come raccontato i quotidiani locali, al momento della tragedia il ristorante era pieno di persone, tutti rimasti sotto choc.