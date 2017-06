Ha legato per il collo la moglie, poi ha agganciato la corda alla sua automobile ed è partito a tuta velocità trascinando la donna per le strade della città. È accaduto ad Hamelin, in Germania, dove Nurretin B ha prima colpito al volto e al petto la sua compagna, lasciandola senza sensi, quindi ha tentato di fare scempio del suo corpo, tutto ciò sotto gli occhi del loro figlio di 2 anni che si trovava nell'auto con il padre.

La donna è stata trascinata per svariate decine di metri, fin quando la corda non si è spezzata e alcuni passanti sono accorsi in suo aiuto. Kader K, è stata in coma per diverse settimane e anche se è ancora viva ha riportato delle lesioni estremamente gravi. La coppia si era sposata nel 2013 e nel 2015 si era separata a causa delle continue violenze che la donna era stata costretta a subire dal marito. L'episodio sconvolgente si è verificato nel novembre del 2016, quando a seguito di una discussione in merito agli alimenti l'uomo sarebbe andato su tutte le furie arrivando quasi ad uccidere la sua ex. Il giudice ha definito l'accaduto come qualcosa di barbaro e ha condannato l'uomo a 14anni di carcere. Secondo quanto riporta Metro, oltre al carcere l'ex marito dovrà risarcire la donna per 100 mila euro.