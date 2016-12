Con l'apertura al traffico della Galleria Laria a Cosenza, si sono conclusi i lavori dell'autostrada A3, meglio nota come Salerno – Reggio Calabria. L'arteria, secondo il ministro Delrio, presente all'inaugurazione, "deve tornare a essere il simbolo di un Mezzogiorno onesto e pulito, per uno sviluppo sostenibile e diverso". La data del 22 dicembre era stata lanciata lo scorso febbraio, all'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. "Per noi – ha aggiunto Delrio – questa è una giornata di grandissima soddisfazione e la vogliamo dedicare ai lavoratori che hanno perso la vita durante i lavori e alle loro famiglie".

"Troppi ritardi e code sono associati alle code per arrivare in Calabria. Oggi consegniamo un’opera diversa ma non l’abbandoniamo. La consegniamo con un piano di miglioramento continuo", ha annunciato Gianni Vittorio Armani presidente Anas. "Non vedrete una strada tutta rinnovata. Ma vedrete come la rinnoveremo. Anas farà manutenzione in modo tale da eliminare i cantieri quando serve", ha aggiunto, spiegando che l'Anas gestirà le piazzole "perché non ci sia piu’ immondizia", rinnoverà le concessioni degli Autogrill ferme da 20 anni, monitorerà i concessionari "perché tengano pulite le toilette". E grazie a investimenti sempre maggiori nella tecnologia "farà da apripista per tutte le strade italiane".

Nonostante la situazione negli ultimi dieci anni sia nettamente migliorata, però, secondo Antonio Di Franco della Fillea-Cgil non si può parlare di una vera e propria inaugurazione: "Ci sono dei cantieri che devono essere ancora realizzati. Che l’autostrada sia messa in sicurezza non si può dire, soprattutto nel tratto Cosenza-Altilia". Tra l'altro, non appena terminata la festa per la fine dei lavori, saranno riaperti cantieri lungo decine di chilometri. Per la messa in sicurezza definitiva, insomma, se ne riparlerà non prima del 2018. E in effetti, come mostra il FattoQuotidiano, ci sono ancora diversi tratti con corsie uniche, lavori ancora in corso e gallerie senza illuminazione. Poi ci sono tre lotti spariti dal progetto di ammodernamento, inseriti nel piano di restyling che deve essere ancora realizzato, e i viadotti sequestrati dalla Procura di Vibo Valentia sul fiume Mesima, tra Rosarno e Mileto. Secoonso alcuni automobilisti, peraltro, l'autostrada "èstata fatta davvero male. L’asfalto non è dritto e non è quello che doveva essere messo. Non c’è la corsia d’emergenza. È un delirio. Sono le solite bugie".

L'Anas, d'intesa con il Governo e il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, ha avviato un Piano di manutenzione da oltre 1 miliardo di euro, già interamente finanziato, per la realizzazione di interventi su un tratto di 58 km compreso tra le province di Cosenza e Vibo Valentia, "in tratti già caratterizzati da quattro corsie e standard autostradali", si legge in una nota, oltre a un piano di interventi serrato, che si concluderà nel 2020 per renderla "Smart road".