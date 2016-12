Quello che doveva essere un tradizionale cenone di Natale in famiglia davanti alla tavola imbandita non è finito nel migliore dei modi per un coppia toscana residente in provincia di Arezzo. Durante i festeggiamenti, infatti, complice anche l'alto tasso alcolico, sono venuti a galla varie storie di beghe vecchie e recenti e tra i due sono volate parole grosse. Poi dalle parole si è passato ai fatti ed infine la zuffa è finita con un accoltellamento. La donna, una signora di 51 anni, infatti ha preso un grosso coltello da cucina e ha sferrato un fendente al compagno, un 49enne rimasto ferito.

È stato lo stesso uomo a chiamare subito dopo il 118 chiedendo l'assistenza dei sanitari e di un'ambulanza su posto, a casa sua. Assistito e trasportato all'ospedale di Bibbiena, il 49enne fortunatamente se l'è cavata con una ferita di lieve entità. Dopo diversi punti di sutura e con una prognosi di 10 giorni infatti è stato dimesso dal pronto soccorso e dichiarato fuori pericolo. Nella sua abitazione è intervenuta poi anche una seconda ambulanza richiesta dalla donna a cui sono state riscontrate alcune escoriazioni. La donna infatti davanti ai carabinieri ha riferito di aver accoltellato il compagno perché picchiata, lamentando dolori in tutto il corpo.

I medici tuttavia non hanno riscontrato lesioni compatibili con un’ipotetica aggressione sulla donan e hanno chiesto l’intervento dello psichiatra. Il 49enne non ha voluto sporgere denuncia contro la 51enne che però ora risulta indagata visto che è comunque partita d’ufficio la denuncia per il reato di lesioni aggravate.