in foto: Un particolare della locandina di "Disney in concert: Frozen"

Miglior pellicola di animazione da BAFTA e dagli Oscar del 2014, record d'incassi e diventato istantaneamente il cartone animato più amato dalle bambine di tutto il mondo. Parliamo di Frozen, ovviamente, il cartone che racconta la storia delle sorelle Elsa e Anna, come sapranno raccontarvi tutte le bambine che hanno fatto della prima la Principessa per antonomasia di questi ultimi anni. E dopo il successo del film e della colonna sonora, che ha vinto l'Oscar ed è stata in prima posizione nella classifica Billboard 200 per 13 settimane non consecutive (secondo disco più venduto nel mondo nel 2014, con oltre 7 milioni di copie vendute), "Frozen" arriva anche in Italia per uno spettacolo che ne rivoluziona la fruizione. "Disney in concert: Frozen", infatti, è uno show che fonde la musica dal vivo con il cinema d'animazione.

Sette proiezioni in Italia.

Chi parteciperà alle 7 proiezioni nelle principali città italiane (Roma, Napoli, Milano e Torino) potranno guardare su uno schermo gigante, seduti come fossero a teatro ascoltando le musiche e la colonna sonora di “Frozen”, suonate dal vivo da un’orchestra, l’Ensemble Symphony Orchestra, una delle più famose al mondo, nata dalla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori strumentisti italiani provenienti da importanti teatri nazionali, che nella propria Storia ha collaborato con artisti del calibro di Andrea Bocelli e Robbie Williams, tra gli altri.

Gli interpreti delle canzoni dal vivo.

Genitori e bambini potranno assistere al film, accompagnati dalla musica live, quindi, prodotta da cinquanta musicisti, trenta coristi e quattro solisti, per un impatti scenico che lascerà a bocca aperta e permetterà agli spettatori di ascoltare i brani di Elsa interpretati dalla solista Chiara Galeotti, mentre Benedetta Iardella darà la voce ad Anna, mentre i pezzi di Hans e Olaf si avvalgono dalle voci di Federico Bulletti e Edoardo Michelucci.

Tutti gli appuntamenti di "Disney in concert: Frozen"

Il tour toccherà le principali città del nostro paese: Roma (“Auditorium Parco della Musica”, 29 e 30 dicembre 2016), Napoli (“Teatro Palapartenope”, 2 gennaio 2017), Milano (“Teatro dal Verme”, 3 e 4 gennaio 2017), Torino (“Teatro Alfieri”, 7 e 8 gennaio 2017).