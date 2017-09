David Black, è un non vedente scozzese ed è stato protagonista di una "metamorfosi" non da poco: dal timore di subire aggressioni è diventato un istruttore di difesa personale.

Dopo aver seguito per due anni lezioni di difesa personale l'uomo, oggi, insegna ad altre persone cieche o con limitazioni visive a proteggersi. "Volevo aiutare altre persone vulnerabili, aiutare altri ciechi a essere fiduciosi", ha spiegato alla Bbc. Nel corso delle sue lezioni descrive ai suoi allievi le tecniche da usare per difendersi, che comprendono anche l'uso di un bastone. "Se ti senti minacciato, puoi sempre usarlo. E' un'estensione del cieco. Non è un'arma. E' parte del nostro essere", ha continuato Black. "Insegno ad evitare la situazione di conflitto attraverso la conversazione, ma, se c'è bisogno, si possono usare queste tecniche".

Purtroppo quella della difesa personale è una necessità piuttosto diffusa tra i disabili. Nel Regno Unito l'anno scorso sono stati registrate più di 3 mila aggressioni. "Ho cominciato a dare lezioni di difesa personale perché mi sono sentito vulnerabile" ha raccontato. "Sono stato bersaglio di abusi verbali e attacchi fisici almeno tre volte. Sono rimasto traumatizzato. Ho trascorso tre anni chiuso in casa, impaurito".