Era andato a letto con un coltello molto affilato nascosto sotto il materasso, nella convinzione che le pareti della camera fossero letteralmente infestate dagli spiriti. Poi, nel cuore della notte, è improvvisamente balzato in piedi, si è diretto nella stanza della madre e l'ha pugnalata a morte. Quindo ha utilizzato l'arma contro se stesso, tagliandosi di netto il pene. Protagonista dell'incredibile vicenda un ragazzo di 16 anni di Brighton, consumatore abituale di sostanze stupefacenti. A raccontare alla BBC i dettagli di quanto accaduto è stato il padre del protagonista, secondo cui il ragazzo era stato a lungo una promessa del rugby, una persona solare e divertente diventata improvvisamente paranoica dopo aver cominciato a consumare skunk, una droga derivata dalla cannabis con effetti che possono essere letteralmente devastanti per la psicologia dei consumatori.

Cosa è la Skunk.

La skunk è una variante di Cannabis che ha visto una larga diffusione negli ultimi anni e attualmente domina il mercato delle droghe: si tratta di una sostanza molto pericolosa perché ha un effetto simile a droghe come Lsd e allucinogeni, creando forte dipendenza e in caso di uso prolungato portando anche a psicosi, paranoia e ad una violenta schizofrenia. Tale droga viene coltivata in serra, con una costante illuminazione artificiale ed è l’esito di modificazioni genetiche che vedono il mischiarsi della Cannabis Sativa (quella più comunemente usata e coltivata in paesi come Colombia, Messico, Thailandia e Africa) e Cannabis Indica che si coltiva in Afghanistan e ha caratteristiche un po’ differenti.