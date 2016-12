Avevano trascorso grandissima parte della loro vita insieme sempre mano nella mano e così, mano nelle mano in un letto di ospedale se ne sono andati per sempre. È la commovente storia di una ferrea coppia di coniugi statunitensi, Dolores e Trent Winstead, deceduti a poche ore di distanza l'uno dall'altro dopo aver trascorso i loro ultimi momenti tenendosi la mano in un letto d'ospedale ma soprattutto dopo aver passato insieme quasi 65 anni di matrimonio. "È stato davvero difficile per me perché ero così affezionata ai miei genitori e li ho persi in un attimo entrambi, ma allo stesso tempo sono felice perché so che se ne sono andati insieme come volevano" ha dichiarato ai giornali locali la figlia della coppia, la 57enne Sheryl Winstead.

L'83enne Dolores è morta per un aneurisma cerebrale, l'88enne Trent nel tardo pomeriggio del giorno seguente per le complicazioni dovute ad insufficienza renale. Entrambi al Saint Thomas West Hospital di Nashville, nel Tennessee, dove il personale sanitario aveva predisposto una stanza apposita affiancando i loro letti come richiesto dai familiari. I due si erano conosciuti nel 1950, ma il loro amore era stato interrotto dalla guerra di Corea anche se hanno continuato a scriversi per tutto il tempo. Dopo il ritorno dell'uomo dal fronte, i due si sono sposati dando vita ad una unione che nel gennaio del prossimo anno avrebbe fatto segnare i 65 anni.