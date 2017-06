Torna in scena al San Carlo, dopo 23 anni di assenza, "Manon Lescaut", capolavoro composto da Giacomo Puccini nel 1893. Sul podio ci sarà il maestro Daniel Oren, per la regia e scene di Davide Livermore, i costumi di Giusi Giustino. La prima imperdibile recita è per giovedì 15 giugno alle 20.30. Si andrà avanti per sei recite, fino al 21 giugno. Orchestra e Coro del Massimo napoletano diretti da Daniel Oren, maestro con cui le compagini sancarliane possono vantare un'intesa di lunga data, e un legame consolidato. La regia è di Davide Livermore che insieme a Giò Forma firma anche le scene, i vivacissimi costumi del talento di Giusi Giustino. Nel ruolo del titolo Maria José Siri – molto applaudita lo scorso anno in un altro titolo pucciniano, Suor Angelica – che si alternerà con Ainhoa Arteta (impegnata il 16, 18 e 20 giugno).

Una co-produzione con la Spagna.

Il nuovo allestimento del Massimo partenopeo è in coproduzione con il Teatro Liceu di Barcellona e il Palau de las Arts de Valencia. E proprio nelle due città iberiche, Manon Lescault arriverà: prima nel 2018 a Barcellona e nel 2019 a Valencia.

Il ritorno di Daniel Oren.

Daniel Oren torna al Massimo napoletano a pochi mesi dal successo di "Adriana Lecouvreur" di Cilea, in scena lo scorso ottobre. Un legame consolidato, quello tra Oren e il San Carlo, teatro dove il maestro israeliano ha esordito nel 1980 e dove ha regalato esecuzioni memorabili: la prima volta al Teatro San Carlo fu nel 1982, dove diresse "Tosca" di Puccini con Raina Kabaivanska.

Calendario delle recite di "Manon Lescault"