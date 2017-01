Una donna di 40 anni è in carcere dopo che sua figlia adolescente l’ha denunciata alla polizia dopo averla sorpresa a fare sesso con due suoi compagni di scuola. Secondo quanto scrive il Sun, Jaimie Ayer. avrebbe adescato i minori (tra i 16 e i 17 anni durante una festa organizzata dalla stessa figlia nella loro casa a Bradenton, in Florida, e poi avrebbe spinto i giovani a bere e poi li avrebbe invitati nella sua camera da letto. “Ho bisogno di andare a fare la doccia, ma devi aiutarmi” avrebbe detto ad uno dei ragazzi coinvolti. Invece, l’avrebbe condotta nella sua camera da letto, spogliato, per poi fare sesso orale con lui. Anche un altro ragazzo ha ammesso agli investigatori di aver avuto rapporti con la donna quella stessa sera.

A confermare la versione dei fatti sono entrambi i minorenni, che hanno detto di aver visto entrare in camera sconvolta la loro compagna di scuola. L’istituto, il cui nome non è stato rivelato dai media americani, è stato allertato e tutti gli otto ragazzi presenti alla festa della giovane sono stati interrogati separatamente. Ayer era "molto ubriaca" quando gli agenti si sono recati a casa sua per arrestarla nel bel mezzo del pomeriggio di Mercoledì, secondo quanto si legge nei documenti del tribunale.