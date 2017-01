Che la lattuga fosse fresca era certamente vero, visto che una donna australiana – appena tornata dal supermercato con una busta di insalata confezionata e pulita – vi ha trovato all'interno una rana ancora viva. "Stavo lavando la lattuga e volevo prepararla per la cena quando ho notato sul fondo del lavandino qualcosa di strano. Ho guardato bene e ben presto ho capito che si trattava di una piccola rana, e per di più ancora viva e vegeta". La donna ha quindi fotografato il piccolo anfibio e registrato un breve video, quindi ha pubblicato il tutto sulla sua pagina facebook chiedendo come mai non erano stati effettuati controlli adeguati sulla lattuga e perché fosse sfuggita la presenza di un animale tra le foglie.

Naturalmente la presenza di una piccola rana in una busta di insalata potrebbe anche far sorridere molti. In realtà, tuttavia, se la donna non se ne fosse accorta e avesse ingerito la lattuga senza lavarla avrebbe potuto contrarre malattie come la salmonella.