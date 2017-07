Una donna di settanta anni si è data fuoco al cimitero monumentale di Torino alla presenza degli altri visitatori in raccoglimento davanti alle tombe dei loro cari. Da quanto si è appreso, la signora si è cosparsa di alcol e poi ha acceso il fuoco. A notarla e a dare l’allarme una persona che ha subito allertato i sorveglianti del cimitero che per primi avrebbero tentato di spegnere le fiamme. La signora è stata quindi soccorsa dagli agenti delle volanti e trasportata all'ospedale Cto in codice rosso: avrebbe riportato ustioni sul 40 percento del corpo. Le sue condizioni sarebbero gravi. La settantenne non aveva documenti con sé e per il momento restano sconosciuti i motivi che l’hanno spinta a compiere un gesto così grave.

Trovati fiammiferi e alcol etilico – Secondo le prime informazioni trapelate, la signora non avrebbe parlato con nessuno prima di tentare il suicidio. Per appiccare il fuoco avrebbe utilizzato dell'alcol etilico e alcuni fiammiferi e su una panchina accanto al corpo della donna la polizia avrebbe trovato una borsetta. Il tutto è accaduto a pochi metri dall’ingresso principale, in un’area tra le meno recenti del complesso. I filmati ripresi dalla telecamere del cimitero sono stati messi a disposizione degli inquirenti.