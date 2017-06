F.F.F., una donna brasiliana di trentasei anni, membro del personale di bordo della nave da crociera MSC Musica salpata da Venezia verso Brindisi, è misteriosamente scomparsa durante la notte tra domenica e lunedì. Domenica pomeriggio, quando la sua nave ha lasciato il porto lagunare, lei era a bordo pronta a lavorare ma dopo qualche ora nessuno ha più avuto sue notizie. E così il comandante della nave – dopo le necessarie ricerche a bordo – ha chiesto aiuto alla guardia costiera e ha fatto scattare la procedura d’emergenza per i dispersi in mare. Da quanto emerso la donna, nativa di Sao Paolo, sarebbe salita regolarmente sulla nave a Venezia insieme al resto dell’equipaggio e solo intorno all’una di notte i suoi colleghi si sono resi conto che era sparita.

Le ricerche in mare – La MSC Musica ha raggiunto il porto di Brindisi lunedì sera, in ritardo sulla tabella di marcia. Costretta all’esterno dal vento forte di maestrale, la nave ha comunque sbarcato normalmente i suoi passeggeri e a bordo sono riprese le indagini per individuare la donna dispersa. Alle ricerche in mare hanno partecipato una motovedetta di Ancona, una di Pescara, una di Venezia e un mezzo aereo ma la donna non è stata trovata. Le operazioni sono state sospese martedì mattina su disposizione del comando generale della capitaneria di porto.