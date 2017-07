Susan Macgregor, una donna inglese madre di tre figlia, è deceduta di una forma di cancro estremamente aggressiva ma, quel che più lascia di stucco, è che secondo i medici si sarebbe ammalata abbracciando tutte le sere suo padre, che tornando da lavoro indossava una tuta ricoperta di amianto. La donna, secondo i dottori, avrebbe contratto in questo modo mesotelioma, una tipologia di tumore che colpisce in particolare i polmoni ed è spesso collegata all'esposizione a sostanze chimiche.

La signora Mcfregor è morta alcuni mesi fa lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia: il medico legale, responsabile dell'esame autoptico sul cadavere, ha spiegato che molto probabilmente la donna, che mai in età adulta era stata esposta ad amianto e teneva uno stile di vita molto sano, si sarebbe potuta ammalare stando a contatto quotidianamente con il padre, quando era bambina. L'uomo era un saldatore e indossava vestiti con parti di amianto: ogni sera tornando a casa passava molte ore con la bambina, tenendola sulle gambe e giocandoci prima però di togliersi gli abiti da lavoro. "Basta una piccolissima particella di amianto nel corpo a far ammalare di cancro. Non è la prima volta che la malattia si manifesta con 40 o 50 anni di ritardo".