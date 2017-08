La gita in mare è finita in tragedia. Un incidente mortale, uno scontro tra due imbarcazioni nel porto di Albarella, sul mare Adriatico, è costata la vita ad una donna di 68 anni. La vittima si chiamava Isabella Benetti. E'caduta in mare ieri pomeriggio, poco dopo le 18, per cause ancora da accertare, ed è stata tranciata dalle eliche, proprio mentre passava da lì un motoscafo, che ha alzato una grossa onda. La donna, originaria di Ferrara viveva nella frazione di Santa Maria Maddalena, nel comune Occhiobello. L'imbarcazione su cui viaggiava era un gommone semirigido, un tender, una piccola imbarcazione che di solito è di appoggio ai natanti più grandi. Non si ancora se i tagli sul corpo sono stati provocati dall'elica del tender o dalle eliche di una terza barca che si trovava vicina al luogo dell'incidente. Bisognerà ascoltare il racconto dei testimoni che hanno assistito alla macabra scena. Le operazioni di recupero della salma sono proseguite per tutta la sera, da parte degli uomini della Capitaneria di Porto di Chioggia e dei vigili del fuoco del distaccamento di Adria.