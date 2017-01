Potrebbe esserci un approccio sessuale alla base all’omicidio di Clara Bellettato, la donna di 67 anni che caduta sabato mattina dalla scalinata che collega via Acqui e i giardini di via Trincee, a Savona. La procura del capoluogo ligure sta procedendo per omicidio. “Al momento non abbiamo elementi per ipotizzare una morte violenta e sul corpo apparentemente non ci sarebbero segni di colluttazione" chiariscono gli investigatori. Indagato è Giacomo Morando, un amico della signora con la quale avrebbe trascorso le ultime ore.

Secondo quanto emerso dall’interrogatorio a cui l’uomo è stato sottoposto, i due avrebbero passato insieme alcune ore tra un bar e la zona della tragedia, dove avrebbero tentato di appartarsi o il compagno avrebbe provato ad avere un rapporto sessuale. Sarebbe stato proprio l’uomo a dare l’allarme della caduta della signora sulla scalinata. E’ probabile che entrambi fossero ubriachi. La borsa della signora è stata ritrovata in un portone della vicina via Milano. Ad ogni modo gli investigatori, sarebbero pronti ad escludere l’ipotesi del borseggio finito in tragedia. I carabinieri, nel frattempo, stanno cercando eventuali testimoni che possano chiarire ogni dubbio sul drammatico incidente.

Clara Bellettato è morta sabato mattina alle 10 nel reparto di neurochirurgia del Santa Corona dove era stata ricoverata e operata nella notte dopo la caduta dalla scalinata. La 67enne, che lascia una figlia, Monica, che lavora all’Ipercoop, era molto conosciuta negli ambienti religiosi e accudiva i malati ricoverati alla clinica Rossello. La sua fine ha sconvolto tutti i suoi vicini. “In quarant’anni che abito in questo caseggiato non ho mai avuto modo di notare atteggiamenti strani di Clara – affermano al Secolo XIX i condomini di via Scotti dove lei risiedeva da parecchi anni – Mamma e nonna modello, per noi resta una vicenda incomprensibile”.