Attimi di tensione e paura martedì mattina nel pieno centro di Torino, in corso Vinzaglio angolo via Cernaia. Una donna di 28 anni di origine albanese ha scavalcato il davanzale di un finestra di un palazzo della zona ed è rimasta appesa a un cornicione dello stesso stabile per diverso tempo minacciando di lanciarsi nel vuoto. Come racconta il quotidiana La Stampa, l’allarme è scattato poco prima delle 10 di questa mattina quando passando in zona una pattuglia del Nucleo mobile della polizia municipale si è accorta della donna appesa all'esterno del palazzo dell’hotel Diplomatic.

La 28enne si trovava scalza su un cornicione al terzo piano del palazzo, per questo i vigili urbani hanno chiesto immediatamente al titolare dell’hotel di sistemare in strada alcuni materassi. Poi hanno iniziato a parlare con lei fino all'arrivo dei vigili del fuoco che con calma, attraverso una scala, l'hanno convinta a desistere dall'insano gesto e a mettersi al sicuro sulla finestra e infine l'hanno tratta in salvo. Sotto di lei intanto un’altra squadra di pompieri aveva sistemato un’enorme materasso gonfiabile. Inevitabili anche le ripercussioni sul traffico cittadino dopo che la strada è stata bloccata. Sul caso son in corso ora gli accertamenti dei carabinieri ma dalle prime informazioni pare che dietro il tentativo di suicidio della donna ci siano problemi di lavoro.