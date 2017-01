Da oggi, 20 gennaio 2017, gli Stati Uniti d'America vedranno succedere a Barack Obama il nuovo presidente Usa Donald Trump, eletto lo scorso 13 novembre 2016. A mezzogiorno, ora locale, più o meno le 18 in Italia, Trump giungerà per il tradizionale giuramento, cui seguirà il formale insediamento del 45simo presidente degli Stati Uniti d'America. La cerimonia, secondo indiscrezioni, costerà circa 200 milioni di dollari e al momento risulta essere la più costosa della storia degli Usa. Le misure di sicurezza messe in campo sono imponenti e si prevede prenderanno parte alla manifestazione circa 900.000 persone. "Per ora è stato tutto perfetto, ma il grande momento arriverà domani, intorno alle 12. E non fa niente se pioverà: la gente realizzerà che i miei capelli sono veri", ha dichiarato Trump alla vigilia dell'insediamento, sottolineando che il suo obiettivo sarà quello di portare negli Stati Uniti un reale cambiamento.

"Sarà un governo fantastico. Sono molto orgoglioso delle mie scelte", ha spiegato poi Trump rivendicando le nomine finora annunciate, che però sembrano non incontrare il favore del Senato, che al momento risulta averne approvate solamente 2 su 15. Per quanto riguarda la macchina ministeriale, invece, dei 660 posti da riempire, risultano coperte solo 29 caselle – in più Trump ha annunciato all'ultimo minuto che per favorire la continuità di governo, lascerà ai propri posti circa 50 funzionari dell'amministrazione Obama – e per questo motivo i media oltreoceano parlano di "transizione caotica" e rilevano alcune criticità.

Nelle ore precedenti all'insediamento del neo-presidente degli Stati Uniti d'America numerose sono le manifestazioni di protesta organizzate a Washington e in tutti gli Usa. Alla vigilia della cerimonia sono stati registrati tafferugli e tensioni nella capitale, a New York è andata in scena una grande manifestazione anti-Trump, la prima di una lunga serie da tempo annunciata, ma le preoccupazioni delle forze dell'ordine sono più che altro concentrate sugli eventi in programma a Washington nella giornata di oggi. Sono infatti almeno una ventina le manifestazioni annunciate nella sola capitale federale degli Stati Uniti proprio in concomitanza con la cerimonia di insediamento del neo-presidente, manifestazioni che si teme possano creare problemi di ordine pubblico e che saranno soprattutto replicate in tutti i 50 Stati Usa.

La più imponente sarà senz'altro la "Women's March on Washington", organizzata via Facebook dall'avvocatessa Teresa Shook, prevista per sabato 21 gennaio con partenza da Indipendence Avenue, vicino al Congresso. In arrivo con 1200 pullman, sono migliaia di donne che si sono date appuntamento per marciare verso Washington e in questo modo contestare sin dal primo giorno il nuovo corso presidenziale: "La retorica del passato ciclo elettorale ha insultato, demonizzato e minacciato molti tra noi – immigrati di tutti i tipi, musulmani e gente di diverse fedi religiose, coloro che si identificano come Lgbtqia, nativi americani, afro-americani, gente con disabilità e che è sopravvissuta ad attacchi sessuali – le nostre comunità sono colpite e terrorizzate”, si legge nell'annuncio pubblicato su Fb.