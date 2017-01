Ieri pomeirggio Donald Trump si è ufficialmente insediato come quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti. Subito dopo aver prestato giuramento, il neo presidente ha pronunciato il suo discorso di inaugurazione, dai toni parecchio nazionalisti e populisti. Uno dei passaggi più sentiti è stato, probabilmente, quello in cui Trump, rivolgendosi alla folla, ha detto che non si stava trasferendo il potere da un partito all'altro, ma dalla Casa Bianca al popolo. A qualcuno questa frase è sembrata familiare. Dove l'avevamo già sentita? Come segnalato da alcuni utenti sui social, parole molto simili erano state pronunciate da Bane, il cattivo di Batman interpretato da Tom Hardy nel film Il cavaliere oscuro – Il ritorno di Christopher Nolan, dopo aver preso il controllo di Gotham City.

Trump ha dichiarato durante il suo discorso d'inagurazione: "La cerimonia di oggi ha un significato speciale perché oggi non solo trasferiamo il potere da un'amministrazione all'altra o da un partito all'altro, ma stiamo trasferendo il potere da Washington, D.C. e lo stiamo ridando a voi, il popolo". La frase di Bane nel film di Nolan, invece, era stata: "Prendiamo Gotham dai corrotti! Dai ricchi! Dagli oppressori delle generazioni che vi hanno tenuto sotto controllo con i miti dell'opportunità. E la ridiamo a voi, il popolo!".

Su Twitter è apparsa l'esatta comparazione tra i due momenti

Del resto, come spiega questo articolo su Medium, è un po' di tempo che i membri dell'alt-right hanno iniziato a citare Bane come fosse la loro "stella polare". Nel corso di una conferenza di sostenitori della white supremacist, ad esempio, alcuni membri avrebbero citato un altro brano tratto da "Il cavaliere oscuro – Il ritorno": "Stiamo facendo schiantare l'aereo, con nessun sopravvissuto".

E non è nemmeno la prima volta che viene fuori quest'associazione tra Trump e Bane. Già tre mesi fa ad esempio era stato pubblicato questo video, in cui le scene di Tom Hardy nel film di Nolan vengono doppiate con un discorso dell'allora candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti.