L'Air Force One con a bordo Donald Trump è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle 18 e 30. Il Presidente degli Stati Uniti, proveniente da un viaggio in Medio Oriente iniziato lo scorso 20 maggio a Riad, poi proseguito a Tel Aviv, Gerusalemme e Betlemme, è stato accolto dal Ministro degli Esteri Angelino Alfano e, subito dopo aver messo piede sulla pista, si è intrattenuto per un breve saluto ai giornalisti, poi è salito a bordo del Suv Chevrolet blindato che l'ha accompagnato a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano a Roma. Oltre 70 le vetture del corteo, scortato da guardie del corpo e forze dell'ordine, che dall'aeroporto si è diretto verso il centro della capitale.

Domani mattina Trump terrà il primo, e forse il più atteso, incontro in agenda: sarà infatti ricevuto in udienza privata da papa Francesco in Vaticano. Quello tra i due si annuncia da tempo come un vertice non facile, visto che negli ultimi mesi spesso Bergoglio si è lasciato andare ad esternazioni piuttosto dure verso il repubblicano, l'ultima delle quale commentando la decisione della Casa Bianca di sganciare sull'Afghanistan la "Moab", acronimo che significa "Massive ordinance air blast bomb", ma che gli ambienti militari Usa hanno ribattezzato come "Mother of all bombs", madre di tutte le bombe. "Mi sono vergognato del nome di una bomba, l'hanno chiamata ‘la madre di tutte le bombe', ma guarda – ha detto il pontefice – la mamma dà la vita e questa dà la morte, e diciamo ‘mamma' a quell'apparecchio, che cosa sta succedendo?".

La visita di Donald Trump a Roma continuerà con l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quindi con un colloquio con il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a Villa Taverna. Al centro degli incontri tra Gentiloni e Trump, che si sono già visti a Washington lo scorso 20 aprile, con ogni probabilità il vertice G7 di Taormina, previsto il 26 e 27 maggio. Dopo pranzo, il presidente statunitense lascerà Roma diretto a Bruxelles, dove giovedì 25 maggio parteciperà al vertice della Nato.