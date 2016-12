Credeva di poter fare un bel gesto donando il corpo della madre defunta e malata di Alzheimer alla ricerca scientifica nella speranza che potesse aiutare nella ricerca di una cura per il morbo. Con orrore però ha scoperto che in realtà quel copro era stato usato dalle forze armate per esperimenti ed esercitazioni militari. È la raccapricciante storia che ha sconvolto un uomo statunitense, Jim Stauffer, che credeva di poter cedere gratuitamente il cervello della madre ad un laboratorio di ricerca per scoprire la natura della malattia e invece si è ritrovato a cederlo ai soldati.

Tutto è nato quando l'uomo si è affidato ad un società che chiedeva di donare gli organi a scopo di ricerca. In realtà lo stesso centro dopo aver ricevuto i cadaveri dai familiari che acconsentivano, li rivendeva per cifre intorno ai 6mila dollari ciascuno. I militari usavano i corpi per esercitazioni o facendoli saltare in aria per testare la violenza di ordigni esplosivi e le ferite che avrebbero potuto infliggere. Jim Stauffer aveva firmato un modulo che autorizzava la ricerca medica, ma aveva proibito esperimenti militari o non scientifici.

La vicenda, scoperta grazie ad una inchiesta giornalistica, riguarda in realtà altre decine di casi di persone caduti nella trappola della società. Tutti credevano nell'uso medico-scientifico invece i corpi venivano destinati ai militari. Il responsabile della società ha sostenuto che era compito dei militari verificare le autorizzazioni, dall'esercito invece hanno spiegato di aver agito in buona fede dopo che dalla società gli era sta assicurata l'adesione dei parenti.