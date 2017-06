I migranti ospiti nelle strutture della città di Domodossola sono invitati a rientrare entro le 20 pena l'espulsione. E' quello che è arrivato a chiedere Lucio Pizzi, sindaco di Domodossola, che ha scritto al prefetto di Verbania, invitandolo ad applicare il coprifuoco. Prima di venire eletto, circa un anno fa, il primo cittadino aveva fatto della "crociata" contro gli stranieri un vero e proprio cavallo di battaglia in campagna elettorale: "Si tratta di un provvedimento necessario per garantire la sicurezza dei miei concittadini", aveva spiegato il Pizzi una decina di giorni fa, quando aveva lanciato l'idea che ora è arrivata sul tavolo del prefetto.

Il sindaco intende scrivere un regolamento che impone ai migranti ospitati nella zona di rincasare entro le 20 e di non girare per le vie della città: "Questi finti profughi hanno compiuto diverse aggressioni a Verbania, Omegna e Domodossola. È il campanello d’allarme di una situazione che va immediatamente contenuta – spiega Pizzi – Chi non rispetterà il coprifuoco dovrà essere espulso e all’allontanato dal luogo dove è ospitato".

Non a tutti però è piaciuta l'iniziativa del sindaco e in molti questa sera alle 20 si incontreranno nella piazza centrale di Domodossola. Anche l'assessora all'Immigrazione della Regione Piemonte, Monica Cerutti, ritiene che "richieste come quelle del primo cittadino di Domodossola equivalgono a una lesione dei diritti umani. Inoltre, se fosse emesso un regolamento come quello richiesto verrebbe annullato il vero valore della convenzione con la quale 32 comuni del VCO (compreso Domodossola), hanno dato delega al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Ossola, per la gestione dell’accoglienza dei profughi".