Una lista quasi infinita di musei e siti archeologici italiani. Al momento sono quasi 500 quelli presenti sul sito del MiBact che hanno aderito anche per il mese di giugno alla ormai tradizionale iniziativa #DomenicalMuseo, dove il prossimo 4 giugno sarà possibile entrare gratis. La prima dopo la bufera abbattutasi sul sistema museale italiano dopo la sentenza del Tar che ha azzoppato la riforma voluta due anni fa dal ministro Dario Franceschini e il congelamento di 5 nuovi direttori.

Ad ogni buon conto, quella che è ormai diventata una tradizione per appassionati e semplici "turisti della domenica" torna puntuale così come torneranno le file all'esterno dei grandi musei e siti archeologici italiani. Da Nord a Sud si annuncia, per il lungo fine settimana del 2 giugno, folla di turisti e visitatori proveniente da ogni luogo.

Da Nord a Sud: i musei gratis e aperti per tutti.

#DomenicalMuseo, giornata in cui tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno visitabili gratuitamente, in applicazione della norma del decreto Franceschini, in vigore dal primo luglio 2014, che stabilisce che ogni prima domenica del mese non si pagherà il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Qui l'elenco di tutti i luoghi che al momento hanno aderito, dall'Abruzzo alla Sardegna. Annunciate sin da ora, complice il lungo week end quasi estivo, file in gran parte dei musei, soprattutto quelli normalmente presi d'assalto nelle grandi città d'arte, da Roma a Firenze, passando per Napoli, Milano e Torino.