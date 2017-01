"Maya Angelou è stata violentata dal ________ di sua madre". Quindi le tre possibili risposte: fidanzato, fratello, padre. E' una delle domande del quiz matematico con riferimenti biografici della poetessa, attrice e ballerina americana Maya Angelou, assegnato come compito a casa per gli studenti di una scuola superiore della Pennsylvania, il Pennridge High School di Bucks County. Ma non è l’unica domanda che l’insegnante ha assegnato nel compito sviluppato basandosi sull'autobiografia della scrittrice ‘Il canto del silenzio' (‘I know why the caged bird sings', 1969).

Nel libro viene narrato anche l'episodio della violenza subita dalla da Maya Angelou, figura di riferimento dei movimenti civili afroamericani, morta nel 2014 all'età di 86 anni. “Nel tentativo di sostenere il figlio da madre single, Maya ha lavorato come un magnaccia, prostituta e ___.”Agli studenti è stata data la possibilità di rispondere tra bookie, trafficante di droga o ballerina in night club. Domande a risposta multipla che hanno provocato la reazione di genitori e membri dei social network, costringendo l'istituto a scusarsi, secondo quanto riportato da ‘The Detroit News'. “Ci scusiamo con tutti coloro che si sono sentiti offeso dal contenuto del test. Abbiamo preso misure per evitare che tali eventi si ripetano in futuro”, ha detto Jacqueline Rattigan, Sovrintendente della Pennridge High School.