Chi ha stuprato Maya Angelou? Il fidanzato, il fratello o il padre? L'incredibile quesito è stato posto agli studenti di un liceo statunitense. La domanda faceva parte di un quiz scolastico con riferimenti biografici della poetessa, attrice e ballerina americana Maya Angelou, assegnato come compito a casa per i ragazzi che frequentano l'istituto Pennridge High School di Perkasie, in Pennsylvania. Il compito è stato assegnato da una professoressa ed era basato sull'autobiografia della scrittrice ‘Il canto del silenzio' (‘I know why the caged bird sings', 1969), volume nel quale viene raccontato l'episodio della violenza subita dalla poetessa, figura di riferimento dei movimenti civili afroamericani, morta nel 2014 all'età di 86 anni. La scelta di inserire il quesito ha provocato la reazione di genitori e membri dei social network, portando l'istituto a scusarsi, secondo quanto riportato da ‘The Detroit News'.