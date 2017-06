Dodici comuni degli oltre 1000 andati al voto domenica 11 giugno rimarranno senza sindaco. Potrà sembrare strano, ma non è nemmeno la prima volta che si verifica una circostanza simile. La legge elettorale, infatti, stabilisce che qualora si presenti alle elezioni una sola lista, dovrà necessariamente recarsi al voto almeno il 50% + 1 degli aventi diritto affinché la consultazione non venga dichiarata nulla. Quando questo non accade, l'elezione non può essere convalidata ed è da considerarsi nulla. Nei dodici piccoli comuni italiani, che hanno visto presentarsi alle urne un solo candidato sindaco e in cui non si è raggiunta la soglia minima dei votanti si andrà dunque al commissariamento, per procedere successivamente con l'indizione di una nuova consultazione elettorale. I dodici comuni che al momento rimangono quindi senza primo cittadino sono

Ripatranson e in provincia di Ascoli Piceno

e in provincia di Ascoli Piceno Pieve Di Cadore in provincia di Belluno

in provincia di Belluno Oltre Il Colle in provincia di Bergamo

in provincia di Bergamo Satriano e Montauro in provincia di Catanzaro

in provincia di Catanzaro Rodero in provincia di Como

in provincia di Como Landiona in provincia di Novara

in provincia di Novara Magomadas in provincia di Oristano

in provincia di Oristano Palau in provincia di Sassari

in provincia di Sassari Mathi nell’area metropolitana di Torino

nell’area metropolitana di Torino Serravalle Sesia in provincia di Vercelli

in provincia di Vercelli Filandari in provincia di Vibo Valentia

In Sardegna la mancata elezione del sindaco di Palau sta creando non poche polemiche. Per quanto Palau sia infatti un piccolo comune in provincia di Sassari abitato da poco più di 4000 persone, al tempo stesso è anche uno dei più importanti e ricchi comuni turistici del Nord dell'isola. Palau è rimasto senza amministrazione comunale nel marzo scorso, dopo le dimissioni rassegnate dall'ex sindaco Francesco Pala, arrestato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Olbia Tempio su un presunto voto di scambio. Serravalle Sesia, invece, è un comune noto alle cronache per essere stato uno dei principali feudi della Lega Nord, amministrazione che ha visto sindaco per due mandati l'ex europarlamentare Gianluca Buonanno, morto lo scorso anno vittima di un grave incidente.