"Da due anni facciamo colloqui con il giudice e con gli assistenti sociali e ci hanno detto che mia figlia non ci pensava e non ci voleva vedere. Una donna adesso l'ha avuta in affidamento. Abbiamo saputo che domenica è andata a mare. Dove era questa persona quando mia figlia è morta? Dov'era quella donna, quella madre scelta dal tribunale perché era migliore di noi? Vogliamo giustizia", è l'amaro sfogo dei genitori della piccola Alessia Cintura, la dodicenne morta annegata il 30 aprile scorso nelle acque di Campofelice di Roccella, nella città metropolitana di Palermo, mentre faceva il bagno.

I genitori biologici della ragazzina infatti hanno perso l'affidamento del ragazzina due anni fa a seguito di alcune dichiarazioni della stessa dodicenne che però hanno sempre rigettato come false. " Mia figlia due anni fa ha raccontato a una compagnetta che aveva fatto sesso con il fratello. La compagnetta l'ha detto alla maestra, la maestra all'assistenza sociale fino al giudice. Dopo mi hanno interrogato e mi hanno tolto mia figlia e dopo due mesi mi hanno anche vietato di vederla e sentirla", ha raccontato il padre che attraverso i legali chiede ora giustizia. "A me non me l'hanno voluta dare e me l'hanno fatta morire" ha accusato il genitore che aveva perso la custodia della figlia ma non la potestà genitoriale.

"In questi due anni alla madre e al padre non è mai stato permesso di mettersi in contatto con lei", hanno ricordato gli avvocati dei due genitori, aggiungendo: "È una vicenda dolorosa che si conclude nel peggiore dei modi. I genitori hanno saputo della morte della figlia 24 ore dopo e dai carabinieri. Nessun assistente sociale ha ritenuto di andare da questa coppia a comunicare quanto accaduto". "Alessia due anni fa ci è stata strappata e ci è stata riconsegnata solo morta" hanno concluso i genitori ricordano che solo grazie al nulla osta della Procura di Termini Imerese la salma di Alessia è stata trasferita nell'abitazione dei genitori a piazza San Gregorio al Capo per l'ultimo saluto.