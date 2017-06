Lei si chiama Bei Braithwaite-Cotto e un giorno, guardandosi allo specchio, si è accorta di avere la pancia un po' gonfia. Colpa, credeva, della sua alimentazione poco sana, dei tanti pasti fatti nei fast food, così ha abolito tassativamente sia i latticini che le carni ed è diventata vegetariana nella convinzione che così facendo avrebbe perso peso. Dopo due anni di dieta, però, ha notato che non migliorava la sua condizione e iniziato a provare forti dolori addominali. Bei è quindi andata da un medico che le ha diagnosticato un cancro intestinale.

Secondo quanto racconta il Sun, la ragazza originaria dell'Essex ha subito la rimozione di gran parte del suo intestino ed è stata sottoposta alla chemioterapia, ma fortunatamente da pochi mesi ha avuto dai dottori la conferma che il tumore è completamente sparito. "È stato uno choc scoprire il cancro", ha raccontato Bei. "Ho sempre mangiato in modo sano, avuto una vita attiva. Non potevo crederci". La donna tuttavia non si è arresa, ha continuato a lottare contro la malattia fino a vincere. Oggi Bei ha voluto raccontare la sua esperienza per allertare tutti a non sottovalutare anche i più semplici segnali del corpo: "Se i sintomi sono persistenti e se qualcosa cambia improvvisamente nelle tue abitudini intestinali è sempre bene rivolgersi a un medico".