Dopo ore di fiducia e impegno da parte di tutti i soccorritori, si è spenta ogni speranza di ritrovare in vita Gianfranco Toso, l'alpinista di Padova disperso sul Monte Rosa da sabato pomeriggio. Le autorità infatti oggi, martedì 11 giugno hanno deciso di sospendere definitivamente le ricerche. Alla sua ricerca da tre giorni erano impegnati gli uomini del soccorso Alpino Valdostano e le guide della Guardia di finanza senza nessun esito coadiuvati da elicotteri e mezzi. Secondo la Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta è molto probabile che lo scalatore sia precipitato dalla cresta lungo la parete Nord a causa di un probabile distacco della cornice di neve dovuto alle temperature elevate.

Gianfranco Toso, 50enne amministratore di condominio, era uno scalatore esperto e aspirante accompagnatore del Cai provinciale che aveva già fatto il Cervino l'anno scorso e quest'estate aveva deciso di affrontare il Monte Rosa con un amico. I due erano partiti venerdì e avevano raggiunto con i mezzi di risalita il rifugio Guide Val d'Ayas, a 3.420 metri di altezza. Arrivato sul ghiacciaio del Breithorn però si è diviso dal compagno di viaggio e ha raggiunto la cima da solo. Da allora si sono perse le sue tracce.

"Il suo accompagnatore non se la sentiva di proseguire, mentre Gianfranco ha intrapreso il cammino per la cima, verso il Breithorn centrale poi in cresta. L'amico l'ha visto arrivare osservandolo dal basso" ha ricostruito l'ex presidente del Cai padovano, aggiungendo: "Intorno alle 18.30, Toso ha chiamato il compagno assicurandogli di vedere gli impianti del Piccolo Cervino. Dunque era molto vicino. Un'ora e mezza dopo, però, non era ancora arrivato al rifugio e l'amico si è preoccupato. Ha chiamato il suo cellulare ed era spento. Quindi ha telefonato ai soccorsi"