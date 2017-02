Marito, moglie e il figlio 18enne invalido al 100 per cento: è la composizione di una famiglia che da quasi tre anni ha deciso di vivere in un vecchio motoscafo ormeggiato a Malcontenta, in provincia di Venezia, in condizioni di certo non facili viste le temperature esterne e l'umidità di questo periodo. A raccontare la storia di Germano Marella, della moglie Paola e del figlio è Il Gazzetino, che spiega come effettivamente questa sia una famiglia in forti difficoltà. Lui è un disoccupato di 53 anni, lei lavora come bidella in una scuola, il figlio – da poco maggiorenne – tornato dai genitori dopo dieci anni di istituto: "Ci scaldiamo con la stufa a legna, quella a gas costa troppo. Una bombola dura sì e no tre giorni", raccontano. L'unico stipendio che arriva in casa è quello della moglie ("ma ci restano solo 650 euro scarsi, perché ho la cessione del quinto e le trattenute per un pignoramento"). Infine ci sono i 400 euro della pensione di invalidità di S., il figlio, in gran parte messi da parte dall'amministratore di sostegno.

Non è la prima volta che la loro situazione di forte difficoltà viene raccontata sui quotidiani locali: lo scorso maggio era stata La Nuova Venezia a dare voce a Germano: "La mia è una situazione pesantissima. Sono disoccupato e faccio lavori saltuari, ma che mi bastavano a malapena per comprami da mangiare. Da tre anni non ho trovato più alcun lavoro. Ho chiesto aiuto al Comune di Mira in tutti i modi. Sono andato agli uffici sociali in più di un’occasione per chiedere se c’è la possibilità di avere un alloggio che nel frattempo avevo perso, ma mi hanno risposto che per avere una casa popolare bisogna fare regolare domanda e aspettare la graduatoria". Per questo l'uomo, insieme a moglie e figlio, è costretto a vivere in un vecchio motoscafo. "È durissima. Non ho acqua e mi lavo con delle taniche che recupero dal canale. Lo scorso inverno ho avuto un principio di assideramento e d’estate la vita è un inferno a causa di topi e zanzare".