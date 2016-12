Il presidente della maggiore agenzia pubblicitaria del Giappone, la Dentsu, ha rassegnato le proprie dimissioni dopo l’avvio di un’inchiesta per la morte di una dipendente di 24 anni che si sarebbe suicidata per i turni di lavoro massacranti. Lo ha annunciato lo stesso dirigente, Tadashi Ishii, nel corso di una conferenza stampa: “Siamo spiacenti di non essere stati in grado di prevenire un'abitudine ad orari eccessivamente lunghi per i nostri dipendenti. Mi assumo tutta la responsabilità e offro le mie più sentite scuse", ha detto il presidente Ishii, che la scorsa domenica aveva chiesto di incontrare i familiari della vittima, Matsuri Takahashi. La ragazza si sarebbe tolta la vita dopo aver lamentato turni di lavoro straordinario per oltre 100 ore al mese ed un carico di lavoro sproporzionato che l’ha portata a un grave stato di esaurimento nervoso e di depressione. Intanto prosegue l'inchiesta del ministero della Salute e del Welfare nipponico sulle operazioni della società, peraltro già coinvolta in passato in casi analoghi. Nel 1991 un altro dipendente si tolse infatti la vita per un motivo imputabile agli orari di lavoro massacranti.

In Giappone sono oltre 2mila le persone che ogni anno si suicidano per motivi imputabili all’eccesso di lavoro e nel Paese del Sol Levante esiste addirittura una parola per definire questo tipo di morte “karoshi”, letteralmente ‘morte da eccesso di lavoro’. La legge nipponica fissa in 40 ore l'orario settimanale massimo di lavoro, con un tetto sulle ore di straordinario, che può essere tuttavia superato in caso di accordo tra le parti. "E' importante creare un migliore ambiente di lavoro perché le donne e le persone anziane possano anche loro partecipare alla vita attiva", ha insistito oggi Yoshihide Suga, portavoce dell'esecutivo di Tokyo. L'inchiesta che ha coinvolto la Dentsu ha mostrato che in realtà anche altri dipendenti sono stati costretti a lavorare in maniera eccessiva, nonostante la società fosse stata messa in guardia dal continuare con le pratiche illegali.