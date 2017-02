Ha spaccato la gamba di un neonato solo perché piangeva troppo. E’ successo in un ospedale privato di Roorkee, nello stato indiano nord di Uttarakhand, dove il piccolo di appena tre giorni era stato ricoverato per alcuni problemi respiratori. Il dipendente del nosocomio è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso mentre rompe l'arto inferiore al bambino appena nato, probabilmente perché infastidito dai suoi vagiti, come evidenzia Ndtv.com. Sembra che i fatti risalgono allo scorso 28 gennaio, ma non stati subito segnalati.

Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i medici di un’altra struttura presso la quale i genitori hanno portato il piccolo. Lo staff sanitario ha notato una frattura nel braccino del piccolo. Il padre del bimbo ha poi deciso di denunciarlo il dipendente dell’ospedale. Si tratterebbe di un ragazzo, ma non è chiaro il suo ruolo nel nosocomio. La polizia sta esaminando la questione e ha assicurato i genitori che saranno prese misure. Per adesso l'uomo che si vede nel video non è stato ancora individuato.