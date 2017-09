Di giorno carabiniere, la sera stupratore di turiste. In 14 accusano Dino Maglio, 37enne di origini pogliesi, di averle drogate e stuprate mentre erano incoscienti. In attesa di giudizio per violenza sessuale aggravata, procurato stato di incapacità e concussione, Maglio è stato già condannato a una pena di sei anni e sei mesi per aver drogato e violentato una liceale australiana di 16 anni, tre anni fa. Le vittime sono turiste provenienti da tutto il mondo tra cui polacche, canadesi, portoghesi, ceche, tedesca, e australiane.

Si faceva chiamare Leonardo e attirava le vittime in casa propria attraverso il Couchsurfing, il servizio di ospitalità per turisti low cost. Al suo annuncio, pubblicato sulla piattaforma americana, rispondevano ragazze di ogni nazionalità che il carabiniere ospitava in casa propria, con diversi benefit, tra questi la cena con vino al Tavor. Quando le ragazze erano incoscienti, l'uomo approfittava di loro. Alcune conservavano ricordi sbiaditi di molestie e baci ai quali non erano state in grado di opporsi a causa dell'effetto dei narcotici, altre, invece non ricordavano che brevi immagini, ma quasi tutte avevano la certezza di aver subito una violenza.

La prima denuncia arriva nel 2014, quando una studentessa australiana sporge denuncia per stupro dopo essere stata sua ospite nella casa di Arcella insieme alla madre e alla sorella. La vittima era stata drogata con un cocktail di limoncello e benzodiazepine. La denuncia non interrompe la catena di stupri: la volta successiva tocca a un’armena e un’argentina.A marzo 2015 i poliziotti della squadra mobile di Padova fanno irruzione nella casa-albergo e sequestrano un computer contente centinaia di filmati e foto di circa un centianaia di ragazze provenienti da tutto il mondo, materiale pedopornografico e un potente sonnifero.

La vicenda diventa un caso internazionale, quotidiani come il Guardian riportano la notizia del militare italiano accusato di stupro, tanto che gli hacker di Anonymous lanciano l'allarme diffondendo l'identikit del militare in rete. Nessuna recensione negativa, invece sul sito di Couchsurfing: le turiste venivano infatti minacciate di avere guai se avessero postato commenti negativi. Il carabiniere si vantava infatti di poter raccogliere informazioni attraverso i dati del passaporto e del cellulare, minaccia che gli ha portato l'accusa di concussione.