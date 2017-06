Come ogni mattina aveva preso lo scuolabus davanti alla sua abitazione per recarsi alla scuola materna ma da quel mezzo il piccolo non è mai più sceso perché dimenticato per ben dieci ore a bordo. È l’assurda e terribile tragedia che vede come vittima un bimbo cinese di 3 anni della città di Baoding, a circa 140 chilometri a sud di Pechino, nella Cina nord orientale.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti locali che hanno avviato una indagine sul caso della morte del piccolo, lo scolaro sarebbe stato dimenticato a bordo del mezzo, poi parcheggiato sotto al sole, e sarebbe morto asfissiato per mancanza di aria e per il grande caldo che si è sviluppato nel mezzo. Per la morte del piccolo sono state arrestate tre persone: l’autista del mezzo che ha dimenticato il bimbo, l’insegnate e il dirigente scolastico, entrambi per non aver segnalato l’assenza del piccolo.

Secondo la polizia, infatti, il bambino era salito a bordo intorno alle 7 del mattino, come tutti i suoi compagni, e condotto a scuola. Probabilmente però si è addormentato e mentre gli altri scendevano lui è rimasto sul sediolino. Lo scuolabus così è tornato al deposito ed è stato parcheggiato al sole per dieci ore cioè fino a quando non è arrivato il momento di riprendere i piccoli alle 17. Solo così si è scoperta la tragedia. Quando sono arrivati i soccorsi infatti per il bimbo ormai non c’era più niente da fare.