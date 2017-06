Una donna di Colle Val D'Elsa, in provincia di Siena, è stata denunciata per abbandono di minore: aveva infatti dimenticato suo figlio a scuola per svariate ore per restare a letto con il suo fidanzato. I carabinieri sono stati chiamati dalla dirigente scolastica di una scuola elementare perché, malgrado fosse ampiamente passato l'orario per riprendere i bambini, nessuno si era presentato per uno studente di 9 anni. Neanche le ripetute telefonate da parte del dirigente scolastico e dei carabinieri ai genitori avevano sortito gli effetti sperati, tanto che intorno alle ore 19,30 i militari hanno chiamato i vigili del fuoco per entrare nell'abitazione della famiglia, temendo fosse accaduta una disgrazia. All'interno della casa tuttavia c'erano la madre del bambino, una donna italiana di 32 anni, e il suo compagno. I due erano ancora a letto e non si erano neanche resi conto che il bimbo li aspettava da ore a scuola. L'appartamento versava in condizioni igienico-sanitarie assai precarie.

La madre del bambino, una commerciante, è attualmente in cura al Sert di Colle Val d'Elsa. Forse è proprio a causa dell'uso di sostanze stupefacenti che la donna si è dimenticata del figlio. I carabinieri hanno allertato immediatamente i servizi sociali, attraverso i quali il bambino è stato affidato temporaneamente a una famiglia in attesa di ulteriori verifiche e accertamenti circa l'opportunità per il minore di tornare a casa. La madre è stata denunciata dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Siena per abbandono di minore.