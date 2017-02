Trafitto più volte da un gruppo di coetanei con una spada e poi colpito a più riperse con una spranga di ferro in pieno giorno e nel centro abitato sotto gli occhi terrorizzati dei passanti . Così è morto lo scorso mese di agosto il 19enne britannico Andre Aderemi, un ragazzo di Croydon, nella zona sud di Londra, in Inghilterra. Come ricostruito durante il processo in atto in questi giorni, al centro dell'aggressione mortale al giovane una vicenda di pesanti liti tra gruppi di ragazzi della periferia londinese che poi erano sfociati in attacchi fisiche, imboscate e assalti all'arma bianca.

Autori del macabro delitto, secondo l'accusa, un altro 19enne, Femi Cela, i suoi amici, tutti di età compresa tra i 19 e i 20 anni. Alla base della lotta tra i due gruppi una ragazza loro coetanea. La ragasza infatti era amica della vittima ma si sarebbe fidanzata con l'altro 19enne che però secondo Andre non la trattava bene. Tra i due, che già si conoscevano, sarebbe nato così l'attrito. Prima i commenti sui social e gli sfottò reciproci poi si è passati agli insulti dal vivo e infine alle mani con il coinvolgimento degli amici dei due fino all'aggressione mortale. Gli aggressori arrestati, anche se riconosciuti dai molti presenti, rigettano le accuse dichiarandosi innocenti