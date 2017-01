Una violentissima aggressione – in venti contro tre – culminata con il ricovero in ospedale per un ragazzo di Mestre di 18 anni. Un momento di leggerezza culminato con un episodio di cieca violenza che ha visto protagonista Luca, appena maggiorenne, picchiato davanti al fratellino di 9 anni con il quale si stava esibendo in uno spettacolo improvvisato di illusionismo ai tavolini di un bar. Il piccolo era stato preso di mira dal branco che staziona davanti al Candiani, in pieno centro, e la colpa del fratello maggiore è stata proprio quella di aver tentato di difenderlo.

Il ragazzo, però, poiché soffre di epilessia è svenuto sotto la raffica di pugni e calci. Per questo è stato necessario il trasporto al Pronto Soccorso. La diagnosi dei medici parla di trauma cranico commotivo in percosse e aggressione di gruppo, per una prognosi di una decina di giorni e l'obbligo del riposo assoluto almeno fino al prossimo controllo. I segni della violenza sono evidenti soprattutto sul volto: il labbro lacerato, le escoriazioni, gli occhi pieni di ematomi. Ma l'addome è stato raggiunto dai colpi, con i lividi delle pedate ricevute.