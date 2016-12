Essere vegani non è semplice. Soprattutto quando si mangia fuori, trovare piatti 100% privi di derivati animali può risultare complicato. A volte, poi, ci si mettono pure i dubbi: esistono cibi insospettabili che non sono adatti all'alimentazione vegana. E ancora più difficile può risultare trovare dei cibi vegani da consumare per un spuntino veloce. Allora, se siete alla ricerca di un piacere delizioso che si adatta allo stile di vita vegan, non vi diciamo quali sono gli snack che potete mangiare senza problemi.

1- Oreo.

Chi non ama questi biscotti importati dall'America? Nessuno vi giudicherà se siete tra coloro che leccano prima la crema e poi mangia tutto il resto (è sicuramente quella la parte migliore…). Ma se siete vegan, vi basterà solo ricordare che gli Oreo non vanno pucciati nel latte.

2- Chips di mais.

Queste chip croccanti sono in grado di soddisfare i desideri più salati. Per un tocco in più, potete provare ad come contorno ad una ciotola di chili vegetariano o utilizzarli come base per un tacos.

3- Patatine vegan.

Attenzione però alle altre chips. Se siete vegani dovete starne alla larga visto che in molti casi all’interno è contenuto il latte in polvere (comunque basta leggere gli ingredienti). Tuttavia alcune marche hanno pensato anche a soddisfare i golosi di patatine vegan con una creazione 100% priva di derivati animali (è il caso di Amica Chips o Sun Chips Original).

4- Sour Patch Kids.

Le caramelle gommose sono uno degli junk food per eccellenza, perchè contengono zuccheri, coloranti ed aromi artificiali e grassi di dubbia provenienza. A ciò si aggiungano anche gelatine animali ‘vietate' ai vegani. Tuttavia le Sour Patch Kids (un po' introvabili nel nostro Paese, ma chi le ha già assaggiate si ricorderà di quel sapore acidulo fuori e dolce dentro) sono anche per loro.

5- Unfrosted Pop-Tarts.

Altro prodotto difficile da trovare in Italia. I Pop tarts sono dei biscotti di forma rettangolare prodotti dalla Kellogg's in Usa ed in Gran Bretagna. Meritano sicuramente un assaggio almeno una volta nella vita: non tanto perché sono vegan, ma soprattutto perché sono fatti di cannella, mirtilli, zucchero di canna e fragola. Una goduria per il palato.

6- Thin Mints.

I classici biscotti venduti porta a porta dalle Girl Scouts americane. Un connubio tra il gusto deciso del cioccolato e il leggero sentore di menta. E sono anche vegan.

7- Ritz.

Questi crackers davvero non hanno bisogno di presentazioni. Tra i pochi snack salati a cui difficilmente si riesce a dire di no; la buona notizia per i vegani è che possono mangiarli senza preoccupazioni.

8- La tavoletta di cioccolato Lindt Excellence

Veganesimo e cioccolato non vanno quasi mai d’accordo. Eppure c'è una bella eccezione: Lindt 70% e 99% Cocoa Excellence: buonissimo e 100% vegan.

9 – La crema al cioccolato fondente di Venchi

Non solo Lindt. Vegan e altrettanto gustosa è la crema spalmabile del noto marchio piemontese. Si tratta infatti di una pasta di nocciole, cioccolato amaro e olio di oliva 100% priva di derivati animali.

10 – Tic Tac.

Chi non ne hai mai abusato? Probabilmente tutti almeno una volta nella vita avete fatto una scorpacciata dei confettini prodotti da casa Ferrero. Contengono davvero pochissime calorie, quindi siete giustificati! In più sono vegan.