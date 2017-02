Nei mesi scorsi due giocatori di football sono stati sospesi dalla loro squadra e hanno perso le loro borse di studio dopo che una ragazza ha denunciato di essere stata violentata da entrambi nel corso di una festa del campus. Ma adesso la ragazza che aveva detto di essere stata stuprata, la diciottenne di New York Nikki Yovino, ha cambiato versione. Da quanto emerso, la giovane avrebbe mentito inventando uno stupro per far colpo su un altro ragazzo che le piaceva. Nikki, secondo quanto si legge sui media locali, aveva dichiarato di essere stata violentata lo scorso ottobre nei bagni della Sacred Heart University, nel Connecticut.

I due giovani accusati avevano ammesso di aver fatto sesso con la 18enne – Alla polizia Nikki aveva detto di essere stata fermata dai due ragazzi durante la festa e che loro due avevano insistito perché li seguisse e facesse sesso con loro. Lei aveva tentato di allontanarsi, ma i due avrebbero abusato sessualmente di lei a turno. Da parte loro i due ragazzi, interrogati, avevano ammesso di aver consumato un rapporto sessuale con la diciottenne che però, a loro dire, era assolutamente consenziente.

La giovane ha ammesso la verità – Alla fine, a incastrare la ragazza sono stati alcuni testimoni che hanno detto di aver visto Nikki seguire spontaneamente i due giovani nei bagni. E alla fine lei stessa ha modificato la sua dichiarazione iniziale ammettendo di aver inventato lo stupro per conquistare un altro studente. La ragazza, se condannata, rischia fino a cinque anni di carcere.