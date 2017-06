Diagnosticava falsi tumori al seno o convinceva subdolamente i suoi pazienti dicendogli che stavano per ammalarsi con l'unico intento di poterli operare chirurgicamente nella sua clinica privata delle Midlands. Per questo un medico britannico, che per anni ha tenuto in cura migliaia di pazienti, è stato condannato dal tribunale di Nottingham a 15 anni di prigione. L'uomo, il 59enne Ian Paterson, è stato dichiarato colpevole di lesioni nei confronti di nove donne e un uomo per 17 capi di imputazione, ma ci son centinaia di casi sospetti visto che dopo la scoperta dei primi episodi ci sono centinaia di altre vittime che lo hanno denunciato in sede civile.

Secondo la sentenza, il chirurgo ha messo sotto i ferri molte donne per realizzare interventi destinati ad avere un pesante impatto sulla loro vita futura e senza alcuna ragione medica. In molti casi ha diagnosticando falsamente un cancro mentre in altri ha operato quando non c'era bisogno e in altri ancora ha praticato operazioni che non sono servite a nulla. Per il Tribunale il medico ha agito per motivi oscuri, legati solo in parte al desiderio di fare soldi. Il 59enne infatti è accusato di aver praticato interventi chirurgici anche per poter sperimentare su esseri umani alcune sue tecniche che si sono rivelate un fallimento in una sorta di delirante ambizione di superiorità.