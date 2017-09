"Abbiamo un programma e dobbiamo farlo conoscere agli italiani, dobbiamo sommergerli di proposte". Così il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, dal blog del Movimento annuncia le prossime tappe in cui incontrerà il suo elettorato. Il vicepresidente della Camera sarà a Torino al Festival del Lavoro, dal 28 al 30 settembre, e poi in Sicilia dove tornerà per sostenere Giancarlo Cancelleri nella corsa alla presidenza della regione; candidatura, quella di Cancelleri, a rischio dopo la decisione presa dal tribunale di Palermo di accogliere il ricorso dell'attivista Mauro Giulivi.

Di Maio nella nota attacca il panorama politico italiano che definisce frammentato e privo di proposte concrete per il Paese. La differenza, a suo dire, con il M5S è proprio questa perché per Di Maio il Movimento è già pronto, ha già un programma definito e ha già deciso chi candidare come presidente del Consiglio: "Siamo l'unica forza politica ad avere un programma e un candidato premier. I partiti brancolano nel buio e pensano solo a mantenere le poltrone o guadagnarne di nuove, non gliene frega niente degli italiani e dei loro problemi. Gli importa solo di loro stessi e dell'interesse del partito, prova ne è la legge elettorale antidemocratica e liberticida che hanno portato in Parlamento".

A pochi giorni da Italia 5 Stelle, Il neo candidato alla presidenza del consiglio rivendica con forza gli sforzi fatti per definire il programma e si dice pronto a girare l'Italia per convincere i cittadini sull'efficacia delle proposte: "Noi in questi mesi grazie allo sforzo di tutti, parlamentari nazionali ed europei, consiglieri regionali e comunali, sindaci e iscritti, abbiamo realizzato un programma per la riscossa degli italiani. Questo lavoro è frutto dei nostri principi e dell'attività parlamentare di questi anni che ci ha consentito di entrare nel concreto e stilare vere e proprie proposte, considerandone anche la fattibilità economica".

Nel comunicato poi il riferimento al Rosatellum bis, una legge elettorale pensata, a suo dire, solo per togliere l'eventuale vittoria al M5S: "L'Anticinquestellum non garantisce né la governabilità, né la rappresentanza. Garantisce solo che i partiti una volta entrati in Parlamento potranno fare la maggioranza che vogliono, mettere un premier che nessuno vuole e portare avanti un programma che nessuno ha votato. Ossia esattamente quanto è successo cinque anni fa. Non possiamo consentire a questi nominati dai partiti di fare un'altra legge antidemocratica e liberticida. Noi ci opporremo con tutte le nostre forze. E anche qui avremo bisogno di tutto il vostro supporto. Diranno che siamo irresponsabili e senza rispetto per le istituzioni, esattamente come dissero quando tentammo di bloccare che 7,5 miliardi di vostri soldi finissero nelle tasche delle banche grazie alla tagliola della presidente Boldrini. Scegliete voi a chi credere".

In ultimo poi l'attacco ai media e a quanti fanno "disinformazione", fornendo così una visione alterata dell'operato del Movimento."La disinformazione su di noi è ormai spudorata. Hanno creato una falsa narrazione sulla nostra capacità di governo perché non raccontano mai i nostri successi e vi stanno propinando di nuovo il mito del centrodestra di governo, omettendo di ricordarvi i loro fallimenti e i loro problemi con la giustizia, da ultimo il sindaco di Seregno arrestato oggi".