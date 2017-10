Di Maio non fa marcia indietro: “Basta stipendi d’oro e privilegi per i sindacalisti”

Il candidato 5 Stelle non fa marcia indietro e attacca nuovamente la CGIL: “Camusso non deve rispondere a noi, ma ai lavoratori. Del resto non c’è peggior sordo, purtroppo, di chi non vuole sentire…”