"Quello di queste elezioni non può essere un dato nazionale, perché alle Politiche i partiti non potranno fare ammucchiate con le liste civiche. E questo mi rincuora". In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio commenta le elezioni amministrative svoltesi lo scorso 11 giugno: "Siamo stati coerenti e non abbiamo fatto calcoli, mentre Pd e Forza Italia hanno fatto le ammucchiate per raccogliere voti. Ma questi partiti si stanno estinguendo, invece noi cresciamo", spiega Di Maio, aggiungendo: "I sondaggi nelle grandi città dicevano già da tempo che sarebbe stata complicata per noi. Ma non abbiamo fatto strategie e ci siamo presentati ovunque. Gli altri invece hanno usato le liste civiche come serbatoi di voti, presentando candidati con dieci liste che non potranno mai governare per i ricatti incrociati". Insomma, il Movimento 5 Stelle è sceso in campo da solo ovunque, senza stringere alleanze con nessuno, e ha dovuto scontrarsi contro le coalizioni trasversali realizzate dagli altri partiti, spesso e volentieri "camuffate" da liste civiche.

"Nell'ultimo anno i nostri gruppi sono stati assaltati da approfittatori che volevano usarci per entrare nelle istituzioni. Ci siamo dovuti difendere, e questo ha creato tensioni, facendoci perdere tempo ed energie", prosegue Di Maio. "È solo una questione di gruppi locali più o meno maturi. A Carrara ne abbiamo uno ottimo, e infatti siamo al ballottaggio". "In queste ultime settimane ho parlato troppo di legge elettorale e troppo poco di reddito di cittadinanza, il nostro primo obiettivo", analizza Di Maio, sottolineando inoltre che ormai la possibilità di elezioni anticipate è sfumata e molto probabilmente si andrà al voto nel 2018. "Vedo il Pd ringalluzzito. Penso che proveranno a fare una legge elettorale contro di noi. Ma tanto ogni volta che ci provano gli va male. E poi non hanno i numeri".

In merito alla critica al vincolo dei due mandati fatta dal fedelissimo di Casaleggio, Max Bugani, Di Maio ribadisce che il vincolo non può essere messo in discussione: "Uno dei motivi per cui la gente ci vota è proprio il vincolo dei due mandati".