"È arrivato il momento di reagire". Lo scrive su Facebook il vicepresidente della Camera del MoVimento 5 stelle Luigi Di Maio, accompagnando un video in diretta. "Vogliono colpire il nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare, ma non possiamo permetterglielo. Lo fanno perché siamo gli unici che possono ambire al 40%", ha spiegato. Poi ha aggiunto: "Allora io da oggi non voglio perdere più tempo a difendermi da accuse fasulle e nei prossimi mesi voglio girare l’Italia. Questo è il momento di svegliarsi. Io voglio andare a votare perché abbiamo una ricetta per il Paese. Non possiamo più essere ostaggio del Pd".

"Siamo gli unici che possono ambire al 40%" ha continuato Di Maio, invocando il ricorso alle urne a breve e chiamando a raccolta il Movimento per vincere le elezioni. "Questo – ha proseguito – è il momento dell’entusiasmo, dell’orgoglio e della reazione", mentre "i signori del Pd mentre combattono le loro battaglie interne, ci intimidiscono inventando balle sul Movimento 5 stelle e sui nostri sindaci".

"Vogliamo andare al voto, poi il Pd si combatterà le sue battaglie ma fuori dalle istituzioni: non sopporto di vedere il partito di governo che utilizza le istituzioni per fare le sue battaglie in interne tra Emiliano, D'Alema e Renzi", ha detto ancora il vicepresidente della Camera. "Ci facciano andare a votare, noi abbiamo una ricetta per il Paese. Poi si prendano pure le loro percentuali da prefisso telefonico e, dall'opposizione, si prenderanno tutto il tempo per combattersi tra di loro".

Secondo di Maio il M5s presto sarà orgoglioso "anche dell'operato di Roma perché ci vuole tempo per rimettere in piedi una città con 20 miliardi di euro di buco di bilancio e con un funzionario indagato ogni quattro e in cui ogni volta che ti muovi rischi di cadere in un tranello. Chi ci vuole ci segua: stateci vicino, siamo la prima forza politica del Paese e non sono certo i consensi verso di noi che stanno intaccando, stanno colpendo il nostro entusiasmo".