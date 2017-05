Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, nel testo del discorso che pronuncerà all'Ash Center of Diplomatic governance and innovation di Harvard, dove terrà una lezione sul Movimento 5 Stelle e sulla democrazia diretta alle 18 ora locale, ha dichiarato che a settembre il Movimento 5 Stelle eleggerà formalmente il candidato presidente del Consiglio e la squadra dei ministri che comporranno l'eventuale governo pentastellato in caso di vittoria alle prossime politiche. "Nei prossimi mesi, completeremo il processo condiviso di scrivere il programma di governo, che sarà pronto per la fine di luglio. In settembre, eleggeremo il candidato Premier e identificheremo i ministri che saranno presentati ai cittadini italiani prima delle elezioni politiche. Nel 2018, l'Italia potrebbe avere il primo governo fondato sulla democrazia diretta".

"Con il nostro esperimento di democrazia diretta stiamo percorrendo la nostra visione del futuro che abbiamo il dovere di costruire per noi e per le prossime generazioni. Questo ci ha permesso di diventare la prima forza politica del Paese con oltre il 30% del consenso. Il Movimento 5 Stelle vuole cambiare il modo di fare politica per fare emergere le migliori energie di cui l'Italia dispone, oggi bloccate dalla corruzione. Il Movimento vuole valorizzare la bellezza, la creatività, la storia, il paesaggio, le capacità e il genio italiano. Tutti asset che sono attualmente schiacciati", si legge nel testo.

"Anche i cosiddetti ‘uomini nuovi' hanno fallito! Promettendo tutto e il contrario e dicendo ‘noi porteremo l'Italia fuori dalla crisì. Non avevano nessuna idea per il paese, se non quella di far pagare ai più deboli le conseguenze della crisi, salvaguardando i gruppi di potere che ne avevano sostenuto l'ascesa", ha sottolineato Di Maio, aggiungendo: "L'esperienza del Movimento 5 Stelle è totalmente un'altra cosa rispetto ai partiti come Podemos, Syriza, Front National, Afd, Ukip, ecc. Per noi questi partiti sono già vecchi poiché sono intrisi da ideologie del passato. Ovviamente non si può fare confusione tra ideologia e valori. Il Movimento si ispira ai valori della democrazia, del rifiuto della guerra, dell'antirazzismo, contro ogni tipologia di malaffare e a favore della legalità".